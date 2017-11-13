«Тепличный Комплекс Белогорья» был отмечен российским Знаком качества

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Томаты торговой марки «Зелёная грядка» получили высшую оценку экспертов Роскачества.

Официальная церемония награждения государственными Знаками качества лучшей отечественной продукции проходила 8 ноября на площадке Совета Федераций РФ. Участие в чествовании принимали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель Роскачества Максим Протасов.

Сегодня наши граждане, покупая ту или иную продукцию, хотят быть уверенными, что это качественно, что это не вредно для здоровья, что государство, поставив свой знак, отвечает за качество продукции. Хочу поблагодарить министерство торговли за то, что они восстановили Знак качества, подошли к этому очень неравнодушно. Валентина Матвиенко

За полное соответствие повышенным стандартам качества награды получили лучшие пять предприятий России, среди которых – ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» с продукцией торговой марки «Зелёная грядка».

Очень важно для региональных производителей, получая Знак качества, продвигать продукцию не только в региональных и федеральных торговых сетях, но и повышать свою узнаваемость и получать возможность продвижения на зарубежные рынки. Денис Мантуров

Достижение белгородского предприятия высоко оценили и поздравили председателя Совета директоров ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» Анатолия Фуглаева сенаторы Белгородской области - Николай Рыжков, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера и Иван Кулабухов, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На этой неделе во многих странах мира празднуется Международная неделя качества. Особенно приятно, что в рамках этой недели мы на столь авторитетной площадке Совета Федерации проводим награждение нескольких лучших отечественных предприятий, продукцией которых страна действительно может гордиться. Максим Протасов

Белгородские томаты прошли строгий отбор экспертного совета. В итоге товар был признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Я хочу выразить глубокую благодарность правительству Белгородской области и лично губернатору Евгению Степановичу Савченко за поддержку нашего проекта. За то, что у нас появилась возможность построить предприятие, за два года выйти на проектные мощности и выпускать экологически чистую и качественную продукцию. Я надеюсь, что в ближайшем будущем наша продукция в полном объёме получит высокую оценку экспертов Роскачества. Анатолий Фуглаев

председатель Совета директоров ООО «ТКБ»

Тепличный комплекс Белогорья – молодая, динамично развивающаяся компания, производственные мощности которой позволяют ежегодно выращивать более 10 тысяч тонн свежих овощей. Почти 350 человек производственного и обслуживающего персонала обеспечивают круглогодичную работу предприятия. Большинство из них являются членами межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».

От всего профсоюза «Правда» и от себя лично поздравляю трудовой коллектив «Тепличного Комплекса Белогорья» с этой высокой наградой. Считаю, что получение Знака качества продукции торговой марки «Зелёная грядка» - это подтверждение высокой эффективности работы тепличного комплекса. Хочу отметить, что профсоюз «Правда» заботится о благополучии сотрудников, уделяет внимание профилактике трудовых споров и конфликтов, помогает решать все актуальные вопросы при поддержке руководства предприятия. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта

Белгородская область в сентябре 2016 года в числе первых подписала соглашение с Российской системой качества. А 2017 год объявлен в регионе Годом качества. Сегодня Знаком качества отмечены 155 товаров, 12 из них – от белгородских производителей.