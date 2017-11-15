Ставки по ипотеке снизятся до 9 % к концу года

09:26

Такую ситуацию прогнозируют в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

В среднесрочной перспективе ипотеку можно будет взять под 7% годовых, по некоторым программам АИЖК ставки уже сейчас составляют 6%.

Благодаря снижению ставок в 2017 году 700 тысяч семей купили качественное жильё, пишет «Российская газета».

Сейчас ипотеку на квартиры в строящихся домах выдают в среднем под 9,88% годовых, на вторичное жильё – под 10,14%. В прошлом году рыночные ставки были больше 12%, но до конца 2016-го государство субсидировало ипотечные ставки на рынке новостроек до 12%.

В некоторых банках ставки и сейчас выше 10% с учётом комиссий и дополнительных платежей. По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, в ближайшее время может быть принят закон, обязывающий кредиторов указывать на первой странице договора все платежи и суммы.