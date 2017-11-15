Экономика и бизнес:

Ставки по ипотеке снизятся до 9 % к концу года

09:26
15 Ноября 2017
90
0

Такую ситуацию прогнозируют в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

В среднесрочной перспективе ипотеку можно будет взять под 7% годовых, по некоторым программам АИЖК ставки уже сейчас составляют 6%.

Благодаря снижению ставок в 2017 году 700 тысяч семей купили качественное жильё, пишет «Российская газета».

Сейчас ипотеку на квартиры в строящихся домах выдают в среднем под 9,88% годовых, на вторичное жильё – под 10,14%. В прошлом году рыночные ставки были больше 12%, но до конца 2016-го государство субсидировало ипотечные ставки на рынке новостроек до 12%.

В некоторых банках ставки и сейчас выше 10% с учётом комиссий и дополнительных платежей. По словам гендиректора АИЖК Александра Плутника, в ближайшее время может быть принят закон, обязывающий кредиторов указывать на первой странице договора все платежи и суммы.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

7690
Водителя школьного автобуса нашли в Беломестном Белгородского района
7113
Внедорожник врезался в дерево на трассе в Белгородской области, водитель погиб
5118
У мёртвых кабанов в охотхозяйстве Белгородской области нашли АЧС
4258
Белгородцам могут списать «безнадёжные» долги по транспортному налогу
4180
Золотое кольцо с 39 бриллиантами конфисковали белгородские приставы
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика