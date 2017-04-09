Собрание Национального cоюза свиноводов прошло в Белгороде

14:15

8 апреля в НИУ «БелГУ» состоялось выездное заседание cовета директоров НСС, его участниками стали сразу несколько предприятий ГК «Агро-Белогорье».

По программе мероприятия гости посетили объекты ГК «Агро-Белогорье». В их числе Яковлевский комбикормовый завод, который производит корм для свиней всех возрастов и групп; биогазовую станцию «Лучки» – первую и единственную в России станцию, где в промышленном масштабе вырабатывают электроэнергию; производства компании «Сады Белогорья» в Яковлевском районе; Дмитриевский сельскохозяйственный техникум.

Селекционно-гибридный центр занимается производством чистопородных свиней и хряков с генетически гарантированной продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям. Это предприятие также посетили гости.

Помимо этого, руководители побывали в Центре геномной селекции – это проект ГК «Агро-Белогорье» совместно с НИУ «БелГУ». Агрохолдинг и госуниверситет совместно проводят научные исследования, разработки которых укрепят генетическую независимость как холдинга, так и всего АПК региона в целом.

Заседание прошло в Белгородском госуниверситете, где были рассмотрены самые актуальные проблемы отрасли свиноводства России. Национальный союз свиноводов объединяет всех представителей этой сферы, координируя их предпринимательскую деятельность, представляя и защищая их интересы.

Генеральный директор НСС Юрий Ковалёв рассказал об итогах 2016 года и текущей ситуации в свиноводстве. А первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил большой вклад Белгородской области как в производство свинины и субпродуктов, так и в разработку и создание оборудования для сельского хозяйства, и в работу на генном уровне с животными.

Россия занимает 5-е место в мире по производству свинины. Программа по импортозамещению выполняется в отрасли успешно.

Мы снижаем импорт, уже заменили 4 млн тонн свинины. В это же время не теряем экспорт – 34 % чистой свинины и 62 % сублимированных продуктов поставляем в Беларусь, Донецк и Луганск. Растёт также спрос из Китая, важно не потерять этого партнёра. Юрий Ковалёв генеральный директор Национального союза свиноводов

Значительно снизилась цена на оптовые закупки свинины, за счёт этого за год на 38 % выросло потребление свинины среди граждан России.

Фото Ирины Усачёвой