Собираемость платежей на капремонт в Белгородской области за два года выросла на 8 %

16:48

В течение пяти месяцев 2017 года взносы по капремонту в Белгородской области были собраны в размере 99,5 %.

По словам главы регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонида Белоковаленко, юристы ведут активную претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков. Сейчас в судах области находится свыше 13 тыс. исковых заявлений. Большая часть претензий фонда и муниципалитетов удовлетворяется.

Напомним, что собираемость платежей с населения на программу капремонта за 10 месяцев 2016 года составляла 96 %. В 2015 год она сложилась на уровне 91,5 %.