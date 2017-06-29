Экономика и бизнес:

Шебекинскому овощному комбинату грозит банкротство

16:22
29 Июня 2017
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Из-за долгов по налогам в размере более 300 тысяч рублей УФНС России по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом. 

Как сообщает «Интерфакс», сумма требований составляет свыше 300 тыс. рублей и указанные требования не исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Точная сумма задолженности не называется.

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя состоится 20 июля.

В прошлом году Шебекинскому овощному комбинату удалось миновать банкротства благодаря заключённому с кредиторами мировому соглашению. Тогда он задолжал более 1,9 млрд рублей.

Справка. ООО «Шебекинский овощной комбинат» зарегистрировано в 2006 году в Белгородской области. Основной вид деятельности – переработка и консервирование фруктов и овощей. Проектная мощность – 60 тыс. тонн в год.

 


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