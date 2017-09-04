«Семейные фермы Белогорья» отметили своё десятилетие

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На площадке фестиваля «Хотмыжская осень» губернатор Белгородской области наградил активных участников программы.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в программе занято уже более 8 % сельского населения – это 5 с лишним тысяч хозяйств и 6,5 % от общего валового производства в аграрном секторе.

Годовой объём произведённых товаров и оказанных услуг превысил 14 млрд рублей. Евгений Савченко призвал повышать объём до 25 млрд и, возможно, «замахнуться на 50 млрд в год».

Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприимчивых людей на селе было как можно больше – это основа социальной стабильности, социальной гармонии в сельской местности. Люди должны раскрывать свой профессиональный и трудовой потенциал. Участвуйте в программе и преображайте белгородское село.

Евгений Савченко.

За 10 лет товаров и услуг в рамках «Семейных ферм Белогорья» произвели на 90 млрд рублей.