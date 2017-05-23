Семь районов Белгородской области лидируют по росту заработной платы

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Результаты мониторинга уровня средней заработной платы на предприятиях внебюджетного сектора экономики области озвучили на выездном совещании с участием главы региона Евгения Савченко в Новом Осколе.

По словам заместителя губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики области Ольги Павловой, в 2016 году в регионе действовали более 2,5 тыс. крупных и средних предприятий, в которых было занято около 70 % работающего населения области.

Мониторинг уровня средней заработной платы осуществлялся на 746 предприятиях производственных видов экономической деятельности. 290 из них достигли требуемого уровня заработной платы, в 109 отмечена положительная динамика по росту зарплаты, но необходимый уровень установлен не был.

121 юридическое лицо перерегистрировано или изменило форму собственности, 97 предприятий не осуществляли деятельность в прошлом году, 129 ликвидированы.

Эффективной работу в данном направлении можно признать в Яковлевском, Шебекинском, Алексеевском, Корочанском, Белгородском, Ракитянском и Ивнянском районах. Здесь уровень заработной платы до 20 тыс. рублей повысили более 80 % организаций.

В этом году работа продолжается в соответствии с постановлением правительства области № 93-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2017 году», в котором обозначено достижение средней заработной платы работников до уровня не ниже 22 тыс. рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.