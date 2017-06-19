Экономика и бизнес:

Самозанятых белгородцев на два года освободят от НДФЛ

11:39
19 Июня 2017
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Льгота будет действовать в 2017 и 2018 годах.

Чтобы получить её, гражданину необходимо встать на налоговый учёт. Инспекцию следует уведомить о своей деятельности по оказанию услуг. Это можно сделать в любом налоговом органе по своему выбору. Форма уведомления выложена на сайте налоговой службы.

В перечень услуг, которые оказывают самозанятые налогоплательщики, входит уход за несовершеннолетними, больными, пожилыми людьми, репетиторство, уборка, напомнили в областном департаменте финансов и бюджетной политики.


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