Самозанятых белгородцев на два года освободят от НДФЛ

11:39

Льгота будет действовать в 2017 и 2018 годах.

Чтобы получить её, гражданину необходимо встать на налоговый учёт. Инспекцию следует уведомить о своей деятельности по оказанию услуг. Это можно сделать в любом налоговом органе по своему выбору. Форма уведомления выложена на сайте налоговой службы.

В перечень услуг, которые оказывают самозанятые налогоплательщики, входит уход за несовершеннолетними, больными, пожилыми людьми, репетиторство, уборка, напомнили в областном департаменте финансов и бюджетной политики.