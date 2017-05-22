Россия и Турция сняли взаимные ограничения в торговле

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Под соответствующим документом 22 мая в Стамбуле свои подписи поставили вице-премьеры двух стран – Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Глава российского кабмина 22 мая принимал участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, где провёл переговоры со своим турецким коллегой. В рамках визита в Турцию у Медведева также запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.