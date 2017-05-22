Экономика и бизнес:

Россия и Турция сняли взаимные ограничения в торговле

17:44
22 Мая 2017
76
0

Под соответствующим документом 22 мая в Стамбуле свои подписи поставили вице-премьеры двух стран – Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Глава российского кабмина 22 мая принимал участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, где провёл переговоры со своим турецким коллегой. В рамках визита в Турцию у Медведева также запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

17595
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
16827
Пассажирский автобус сгорел на остановке «Энергомаш» в Белгороде
8668
Через неделю в Белгороде начнут закладывать фундамент «Мастерславля»
7677
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
6072
Лоукостер «Победа» отменил рейсы из Белгорода в Москву
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика