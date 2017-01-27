Производство куриных яиц продолжает наращиваться в Белгородской области

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В 2016 году в регионе куры снесли 1,583 миллиардов яиц. Это на 7,1 % больше, чем годом раньше.

Мяса в живой массе белгородские аграрии в 2016 году произвели 1,634 млн т – это на 0,9 % больше показателей 2015 года. По мясу птицы наблюдается небольшое снижение – его произвели 806,8 тыс. т, это на 2,9 % меньше уровня 2015 года. По свинине, напротив, темпы производства наращиваются – 787,4 тыс. т, или на 5,1 % больше прошлогоднего уровня. Молока белгородские коровы в 2016 году тоже дали больше – 542,4 тыс. т, что на 2 % больше уровня 2015 года, сообщает Белгородстат.

Напомним, что производство мяса птицы снижалось в первом квартале 2016 года. Производство же куриных яиц, напротив, наращивалось. При этом летом прошлого года в Белгородской области был зафиксирован рекордный уровень производства мяса на душу населения среди субъектов Центрального федерального округа.