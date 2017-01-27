Экономика и бизнес:

Продуктов на 116 миллиардов рублей купили белгородцы в 2016 году

13:34
27 Января 2017
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Белгородстат «подбил» экономические итоги развития региона прошлого года.

Региональный индекс промпроизводства в 2016 году вырос на 4,7 %. По добыче полезных ископаемых он поднялся на 2,1 %, обрабатывающие производства выросли на 7,5 %. Производство и распределение энергетических ресурсов за год «просело» на 5,1 %.

Оборот розничной торговли в регионе незначительно увеличился – на 1,7 % (в целом – 298,7 млрд рублей). 39 % оборота составили продукты питания.

Платные услуги 2016 года обошлись белгородцам в целом в 77,8 млрд рублей – это на 0,1 % превышает показатель 2015 года. Бытовые услуги составили 17,1 % от общего объёма (13,3 млрд рублей).

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