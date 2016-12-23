Экономика и бизнес:

Правительство Санкт-Петербурга поблагодарило предприятие из Белгородской области за футбольный стадион

11:18
23 Декабря 2016
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«Белэнергомаш-БЗЭМ» помог в строительстве «Зенит-Арены» в северной столице.

Правительство Санкт-Петербурга в лице комитета по строительству выразило предприятию благодарность.

Своевременная поставка металлоконструкций обеспечила монтаж кровли стадиона «Зенит» в директивные сроки. Её объём составил 7880 т. 

Напомним, футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга возводится к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, сообщили в департаменте экономического развития Белгородской области.

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