Правительство Санкт-Петербурга поблагодарило предприятие из Белгородской области за футбольный стадион

11:18

«Белэнергомаш-БЗЭМ» помог в строительстве «Зенит-Арены» в северной столице.

Правительство Санкт-Петербурга в лице комитета по строительству выразило предприятию благодарность.

Своевременная поставка металлоконструкций обеспечила монтаж кровли стадиона «Зенит» в директивные сроки. Её объём составил 7880 т.

Напомним, футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга возводится к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, сообщили в департаменте экономического развития Белгородской области.