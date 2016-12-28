Правительство области продало 50 % акций «Белгородских молочных ферм»

10:20

Победителем торгов стала региональная компания ООО «Агротехнологии и Сервис».

Всего правительству области принадлежало 99 % акций, ещё 1 % находится в собственности ООО «УК «Русские фермы» (Московская область). Теперь у правительства осталось 49 % акций.

125 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей были выставлены на продажу в конце ноября 2016 года. Общая номинальная стоимость пакета акций составляла 125 млн рублей.

По итогам торгов 50 % уставного капитала АО «Белгородские молочные фермы» были проданы ООО «Агротехнологии и Сервис» (Белгородская область) за 128,67 млн рублей при начальной цене 127,4 млн рублей. Шаг аукциона составлял 1 % от начальной цены продажи.

В торгах также участвовало ООО «Нива», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд госимущества области.

ООО «Агротехнологии и Сервис» существует с 2011 года и занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Владельцем компании является её гендиректор Сергей Немыкин.

АО «Белгородские молочные фермы» образовано в 2005 году. Специализацией предприятия является выращивание зерновых и зернобобовых культур и разведение крупного рогатого скота. В 2015 году чистая прибыль «Белгородских молочных ферм» составила 17,8 млн рублей против убытка в 3 млн рублей годом ранее.