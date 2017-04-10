Плавный переход, налоговый вычет и льготы ограничат «аппетиты» кадастрового налога на жильё

10:24

Новые «примочки» налогового законодательства помогут белгородцам избежать резкого повышения суммы налога на имущество физлиц.

Не стоит ожидать большого увеличения суммы налога в связи с переходом на новую методику расчёта. Законом предусмотрены несколько положений, которые не позволяют ей увеличиваться. В ряде случаев сумма налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости будет ниже, чем исходя из стоимости инвентаризационной. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Если сумма налога, рассчитанного по-новому, превышает сумму налога, уплаченного в 2016 году, то превышение будет оплачиваться с понижающим коэффициентом. В первый год коэффициент составит 0,2, во второй год – 0,4 и так далее. Переходный период будет длиться в течение пяти лет. Полная сумма налога, таким образом, будет уплачиваться на пятый год применения новой системы расчёта.

Также законодатель предусмотрел нововведение в виде налогового вычета на имущество физлиц. В отношении жилых домов вычетом будет 50 м², в отношении квартир – 20 м², в отношении комнат – 10 м². Эта площадь жилья не пойдёт в налоговую базу и, таким образом, не будет облагаться налогом.

Льготы «старого» образца в новой редакции закона сохранены.

Эти положения не приведут к росту налогового бремени на собственников жилой недвижимости. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Напомним, что в 2017 году жители области впервые будут платить налог на имущество физлиц, исходя из его кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.