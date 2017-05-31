Оставшиеся 49 % акций «Белгородских молочных ферм» проданы за 126 миллионов рублей

11:07

Победителем торгов признан владелец 50 % акций компании ООО «Агротехнологии и Сервис».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд госимущества области, на аукцион было выставлено 49 % уставного капитала АО, или 122,5 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей, находящихся в залоге у Сбербанка. Общая номинальная стоимость пакета акций составляла 122,5 млн рублей.

Владелец 50 % акций «Белгородских молочных ферм» – белгородская компания ООО «Агротехнологии и Сервис» предложил за пакет акций 126,3 млн рублей. Начальная цена была заявлена в размере 125,08 млн рублей. Шаг аукциона составлял 1 % от начальной цены продажи.

В торгах также участвовало другое предприятие региона – ООО «Нива».

Напомним, первую часть акций «Белгородских молочных ферм» (50 %) ООО «Агротехнологии и Сервис» приобрело в декабре 2016 года за 128,7 млн рублей при начальной цене 127,4 млн рублей. До этого момента 99 % акций принадлежало правительству области, 1 % – ООО «УК «Русские фермы» (Московская область).

«Белгородские молочные фермы» с 2005 года занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур и разведением крупного рогатого скота. Согласно отчёту компании по РСБУ, чистая прибыль акционерного общества в 2015 году составила 17,8 млн рублей. Годом ранее был зафиксирован убыток в сумме 3 млн рублей.