Объём производства пищевых продуктов и табака в 2016 году вырос почти на 25 % в Белгороде

16:00

В целом индекс промышленного производства в областном центре увеличился за прошлый год на 7,4 %.

Рост объёмов на обрабатывающих производствах в Белгороде составил 20,8 %. При этом объёмы химического производства увеличились сразу на 77,5 %. Производство транспортных средств и оборудования возросло на 47,6 %, а пищевых продуктов (включая напитки) и табака – на 24,7 %.

Рост зафиксирован также в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 19 %), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 17,9 %), в производстве машин и оборудования (на 12,2 %).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, напротив, сократилось на 8 %, а добыча полезных ископаемых и вовсе на 13,6 %.

Объём отгруженных товаров, произведённых обрабатывающими производствами Белгорода, вырос на 10,2 % по сравнению с 2015 году, достигнув 67,6 млрд рублей.

Объём работ в сфере строительства (не считая субъектов малого предпринимательства и работ, выполненных хозяйственным способом организациями и населением) в прошлом году составил 6,8 млрд рублей. В областном центре за счёт всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 1979 квартир в 604 домах общей площадью 159,2 тыс. м² (61,2 % от уровня ввода жилья в 2015 году).

Население за счёт собственных и заёмных средств построило 71,3 тыс. м² (51,3 % от уровня ввода жилья в 2015 году), сообщает Белгородстат.