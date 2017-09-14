Объём построенного жилья в России будут исчислять в квартирах

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Такое предложение принято в Министерстве строительства и ЖКХ России, но пока не утверждено Росстатом.

Объём построенного жилья в Минстрое будут измерять не в квадратных метрах, а в квартирах. Но так как в Росстате такое нововведение не утвердили, то новую систему подсчёта введённого жилья будут использовать параллельно, пишет «Российская газета».

Мы думаем, что пока нужно запускать параллельный счёт, и говорить, сколько метров введено, сколько из них индустриального жилья, сколько ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), ещё надо выделять стандартное жильё, мы помним, что мы ушли от темы экономкласса, и сколько штук квартир введено. Михаил Мень

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Глава минстроя также сообщил, что ведомство в будущем намерено вовсе отказаться от подсчёта жилья в метрах. «Постепенно от этого подсчёта в метрах надо уходить, потому что нам важны не метры, а люди. А люди въезжают не в метры, а в квартиры. Поэтому нам важно, сколько квартир произведено нашим стройкомплексом», – пояснил он.

По словам Михаила Меня, в этом году в стране введено 75-76 млн м2 жилья, а в прошлом году за аналогичный период было построено более 80 млн м2.



