Облигаций на 2,3 миллиарда рублей планируют выпустить белгородские власти

14:49

Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании областной Думы сообщил вице-губернатор области Владимир Боровик.

Глава регионального департамента финансов и бюджетной политики представил депутатам проект бюджета области на 2018 год.

Запланировано привлечение заёмных средств – выпуск облигационного займа в объёме 2,3 миллиарда рублей – и возврат ранее полученных кредитов в объёме 3 миллиарда рублей. То есть мы уже возвращаем больше, чем занимаем. Владимир Боровик

заместитель губернатора Белгородской области

Также было отмечено, что с 2015 года наблюдается устойчивая положительная динамика по снижению долговой нагрузки на регион.

Параметры госдолга Белгородской области на ближайшие три года спрогнозированы с учётом решения президента РФ по реструктуризации бюджетных кредитов. Программа реструктуризации рассчитана на семь лет. В 2018-2019 годах будет погашаться по 5 % задолженности – это 409 млн рублей. В 2020 году должно быть погашено ещё 10 % задолженности, с 2021 по 2024 годы – по 20 % задолженности.

Верхний предел госдолга Белгородской области на 1 января 2019 года планируется в размере 35,334 млрд рублей. Его удельный вес в объёме доходов бюджета региона без учёта безвозмездных поступлений составит 58 %. Годом позднее, как предполагается, верхний предел госдолга снизится до 34,839 млрд рублей, или 55 % в объёме доходов.

При обеспечении роста собственной доходной базы в 2018-2019 годах не ниже темпов инфляции реструктуризация будет продлена до 12 лет. Эти темпы мы также закладываем в наш бюджет. В целом в предстоящем трёхлетнем периоде мы продолжим политику ограничения осуществления государственных заимствований. Их привлечение преимущественно планируется не выше объёмов погашения долговых обязательств. Владимир Боровик

заместитель губернатора Белгородской области

Депутаты областной Думы приняли проект бюджета региона на ближайшую трёхлетку в первом чтении большинством голосов. Трое народных избранников голосовали против.