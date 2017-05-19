Новый успешный бизнес в Белгороде – кафе замороженных йогуртов всемирно известного бренда Tutti Frutti – ищет партнёров

11:26

Для запуска проекта уже согласована площадка в лучшем торговом комплексе города. Сейчас компания проводит переговоры в Белгороде с потенциальными франчайзи для запуска проекта и им может оказаться любой предприниматель.

Новое, необычное кафе привлечёт к себе внимание жителей всего города. Это бизнес, неподвластный кризисам, люди всегда хотят радовать себя, даже если нет средств на большие покупки. Подробно о бренде: http://tuttifruttirussia.com.



Подробности предложения можно уточнить, связавшись с представителем компании:

Дмитрий Баранов, dbaranov@gbm-mail.com, +7 903 754 35 45.

На правах рекламы