Новый успешный бизнес в Белгороде – кафе замороженных йогуртов всемирно известного бренда Tutti Frutti – ищет партнёров
Для запуска проекта уже согласована площадка в лучшем торговом комплексе города. Сейчас компания проводит переговоры в Белгороде с потенциальными франчайзи для запуска проекта и им может оказаться любой предприниматель.
Новое, необычное кафе привлечёт к себе внимание жителей всего города. Это бизнес, неподвластный кризисам, люди всегда хотят радовать себя, даже если нет средств на большие покупки. Подробно о бренде: http://tuttifruttirussia.com.
Подробности предложения можно уточнить, связавшись с представителем компании:
Дмитрий Баранов, dbaranov@gbm-mail.com, +7 903 754 35 45.
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