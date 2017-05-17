«Новая жизнь»: застройщик работает «в ноль», стоимость квартир снижается

15:48

Белгородские власти закончили отбор заявок на участие в первом этапе льготного жилищного проекта.

Условия

Проект предусматривает строительство домов в Юго-Западном микрорайоне Белгорода. Запланировано три очереди строительства. В первой очереди построят свыше 20 тыс. м² жилья – всего 780 квартир. 600 из них будут проданы в рассрочку по проекту «Новая жизнь».

Стоимость «квадрата» заявлена в сумме 38 тыс. рублей. Площадь квартир – от 26 до 32 м². Рассрочка по платежам даётся на пять лет. Ежемесячный платёж составит примерно 14,5 тыс. рублей. Переплата для покупателя – порядка 3 %. Если в течение пяти лет участник проекта «сходит с дистанции», ему возвращают деньги.

Застройщик – с нулевой прибылью

Оператор, который занимается реализацией проекта, работает без прибыли. Как девелопер он деньги не зарабатывает. В этом основной смысл. Мы отправляли предложения по строительству во многие компании – более 30. В итоге осталось порядка десяти, которые согласились на наши условия. Однако строители, именно подрядные организации, там что-то зарабатывают. Не зарабатывает девелопер. Инфраструктура строится за областной счёт. Евгений Глаголев

заместитель губернатора Белгородской области

Функции оператора проекта будет выполнять АО «Дирекция ЮЗР».

Бюджет вместо рынка

Первоначально разработчики проекта просчитывали модель, при которой 40 % квартир «уходили» бы на рынок жилья для продажи. Это позволило бы обойтись без бюджетных вливаний для обеспечения рассрочки платежей по льготной программе.

Однако губернатор Евгений Савченко предложил профинансировать уставной капитал АО «Дирекция ЮЗР» на 260 млн рублей из областного бюджета. Это уменьшает коммерческую составляющую проекта. На продажу при такой схеме идёт 10 % построенных квартир.

Ситуация

В Юго-Западном районе Белгорода по проекту «Новая жизнь» сейчас строятся девять пятиэтажных домов. Они будут состоять из двух или трёх секций. Заселение планируется на второй квартал 2018 года. При этом власти уверяют, что сделают всё возможное для ускоренной реализации проекта. Подрядчики работают на объектах в две смены.

Прорабатывается вопрос о том, чтобы обставлять новые квартиры мебелью. Для этого будут созданы типовые решения, из которых участники программы смогут выбирать самый для них симпатичный.

Никакого транзита

Мы очень долго работали над планировкой квартир. Изучили зарубежный опыт строительства жилья эконом-класса. Мы ушли от планировки коридорного типа. Сделали небольшие блоки, модули. Два модуля создают дом, два дома создают кластер, несколько кластеров создают квартал. Все автомобили будут размещаться по периметру квартала. Никакого транзитного движения транспорта через дворы не будет. Евгений Глаголев

заместитель губернатора Белгородской области

Без барьеров

Предполагается, что только на реализации первой очереди проекта в микрорайоне появятся до 200 детей. Поэтому использованы архитектурные решения безбарьерных зон – для удобства не только инвалидов, но и мам с детскими колясками. Строительство детского сада в микрорайоне запланировано на 2018-й год.

Транспортная доступность микрорайона будет увеличиваться по мере заселения домов.

Заявки

Сбор заявок на участие в первой очереди программы проходил с 15 по 30 марта 2017 года. За это время организаторы получили 780 уникальных анкет от молодых семей. 600 заявок прошли в основной список участников.

Сейчас они объединяются в жилищный накопительный кооператив «Новая жизнь». 400 уже стали пайщиками, 200 – на стадии регистрации. Формальности будут соблюдены в течение недели. После регистрации участники программы будут вносить первоначальный взнос в размере 30 % и бронировать квартиру.

Подача заявок и бронирование квартир проходит в электронном виде на сайте «Новой жизни». Уже принимаются анкеты на вторую очередь проекта.

Тиражирование

Учитывая большой общественный интерес, который вызвал проект, мы рассматриваем возможность расширения географии. Можно оставить заявку на реализацию проекта в другом городе, районе. Голосование идёт более месяца, уже подано более 900 анкет. Большая часть желающих – из Белгорода и Старого Оскола. Проявляют интерес и жители других крупных населённых пунктов области. В связи с этим вполне вероятно, что проект будет растиражирован по другим районам. Александр Славкин

директор АО «Дирекция Юго-Западного района»

Программой интересуются и власти муниципалитетов области.

В других регионах

По словам Евгения Глаголева, проект «Новая жизнь» вызывает определённый ажиотаж и среди представителей других регионов России.

На днях мы участвовали во всероссийском форуме «Среда для жизни: квартиры и город», он проводится Минстроем. Я рассказывал о проекте, как мы его реализуем. Ко мне потом подходили представители многих регионов. Проект можно масштабировать в рамках всей страны. Евгений Глаголев

заместитель губернатора Белгородской области

Только начало?

Власти допускают, что «Новая жизнь» станет отправной точкой для дальнейших, не менее крупных льготных проектов.

Мы предполагаем, что средний срок проживания в этих квартирах – порядка пяти лет. Это срок обременения. В течение этого времени человек не может продать квартиру. Потом, мы думаем, он сможет квартиру продать и, скажем, переехать в индивидуальный дом. Мы сейчас прорабатываем следующий этап программы. То есть проект является первой ступенькой в новую жизнь молодой семьи. Евгений Глаголев

заместитель губернатора Белгородской области

Напомним, что ранее власти заявляли о трёхкратном превышении количества желающих участвовать в жилищном проекте.