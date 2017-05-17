Несмотря на нестабильные погодные условия, посевная кампания «Мираторга» успешно завершается в Курской области

10:44

Агропромхолдинг самостоятельно выращивает корма для всего поголовья своих животных. Новшество этого года стало использование автоматизированной оросительной системы в Суджанском районе, которая раскинулась на 428 гектаров.

Как смогли убедиться журналисты региональных изданий во время пресс-тура на полях компании, весенняя посевная кампания реализована почти на 80 %. Компания «Мираторг» традиционно является одним из лидеров по урожайности в агропромышленном секторе как Курской, так и Белгородской области. Благодаря передовым технологиям «точного земледелия» и высококачественному посевному материалу холдинг собирается побить рекорды прошлых лет и вырастить большой урожай зерновых и зернобобовых.

На данный момент посеяли 3277 гектаров яровой пшеницы, с осени было посеяно 1649 гектаров озимой пшеницы, 4000 гектаров – кукурузы и будет сои 5064 гектаров. Соя разных сортов. Ранние сорта высеваем, чтобы нам успеть посеять ещё озимую пшеницу. Раньше их убрать, подготовить почву Максим Поздняков исполнительный директор Пристенской зерновой компании

Журналисты побывали на полях агрохолдинга, которые расположены в непосредственной близости от животноводческих предприятий АПХ «Мираторг», в том числе возле уникального для России производства по получению «розовой» телятины.

Крупнейший в России инфраструктурный проект по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород запущен в этом году. Стоимость первой очереди предприятия в Суджанском районе составила почти 3 млрд рублей.

Комплекс рассчитан на откормку 33 тысяч голов молодняка в год. Совместно с государственной поддержкой возводим комплекс. Здесь круглогодичное содержание животных будет. Сейчас идёт поступление животных, запуск производства и финальное строительство последней инфраструктуры. Максим Поздняков исполнительный директор Пристенской зерновой компании

Отправная точка в производстве высококачественного мяса – растениеводство. Такие активы компании расположены на экологически чистых землях Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областей. В рамках соглашения с Курской областью, подписанного в апреле, агрохолдинг планирует увеличение своих активов в регионе, инвестиции в их развитие составят 11,7 млрд рублей в этом году.

Среди проектов, реализация которых обсуждалась во время встречи Виктора Линника с губернатором Курской области Александром Михайловым, был ввод в эксплуатацию автоматизированной системы орошения в Суджанском районе. Новая система будет восполнять недостаток природных осадков, который серьёзно отражается на урожайности.

Установка состоит из нескольких компонентов: водного источника, водозабора, который с помощью насосной станции обеспечивает бесперебойную подачу воды, сети линейных водопроводящих устройств общей протяжённостью 9 км и четырёх круговых систем орошения, которые позволят эффективно обеспечивать полив на площади 428 га. Система оснащена заборными фильтрами с рыбозащитными устройствами, которые охраняют фауну водного источника.

Учитывая наши климатические особенности, у нас периодически возникают проблемы с недостаточностью осадков. Такая особенность присутствует в Курской и Белгородской областях. Чтобы избавиться от последствий засушливого лета мы используем радиолокационные методы полива. Происходить это будет сезонно в период вегетации растений. Будет предпринято три-четыре полива, доводя до природного уровня потребления воды растением. Максим Поздняков исполнительный директор Пристенской зерновой компании

Сейчас идёт наладка системы, завершается подведение водоснабжения. Панируется, что полноценно комплекс заработает в начале июня. Всего в Курской области холдинг планирует засеять более 76,8 тыс. га земли. Повышать эффективность урожая и растениеводства «Мираторг» планирует и за счёт приобретения нового оборудования.

У нас практически вся новая техника. Самый старый трактор 2013 года. Каждый год обновляем. В этом году мы ещё взяли три единицы самоходных тракторов и самоходный опрыскиватель. Также взяли большой погрузчик John Deeere. пресс-служба АПХ «Мираторг»

В целом в этом году агропромышленный холдинг инвестирует в развитие своих предприятий на территории Курской области порядка 11,7 млрд руб. Всего с полей Курской и Белгородской областей «Мираторг» рассчитывает собрать более 800 000 т зерна.