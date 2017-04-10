Не меньше 70: почему занижать цену квартиры в договоре купли-продажи стало бессмысленно

12:58

Белгородцам рассказали о законодательных нововведениях в сфере уплаты налогов.

Без занижения

Налоговая база для начисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) теперь будет определяться, исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

При её продаже существует практика применения методики налогового вычета. В соответствии с ней гражданин имеет право на налоговый вычет в сумме 1 млн рублей. Это не облагаемая налогом сумма, которую не нужно ничем подтверждать.

Часть граждан при совершении сделок купли-продажи недвижимости между физлицами намеренно занижала в договоре сумму дохода, приводили её к миллиону рублей, чтобы, воспользовавшись вычетом, от налога уйти. Теперь, согласно положениям Налогового кодекса, налоговая база от продажи будет определяться исходя из 70 % кадастровой стоимости объекта. Она не может быть меньше. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области кадастровая стоимость недвижимости определена. В 2017 году налоговики исчисляют налог на имущество физлиц по новым правилам. Налоговые инспекции региона располагают данными по кадастровой оценке недвижимости на все объекты, которые стоят на учёте в области.

Смысл занижать свои доходы в договоре купли-продажи для уменьшения налогообложения просто исчезает. По всем налоговым декларациям будет проведена камеральная проверка. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Без декларации

Если человек получил от организации доход, который затем не был задекларирован, закон не принуждает его делать это самому.

У него появилась возможность платить налог по налоговому уведомлению – так же, как уплачиваются имущественные налоги. Информация о неуплаченном НДФЛ будет включена в общее уведомление.

О том, что налог исчислен, но не удержан, налоговиков и самого гражданина информирует организация.

Мы знаем этого человека, знаем исчисленную сумму налога, нам остаётся только направить ему налоговое уведомление с квитанцией на оплату. Всё очень просто и удобно. Человек оплачивает налог, не предоставляя никаких деклараций. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Без опозданий

Также в 2017 году законодатель увеличил срок, в течение которого недвижимость должна находиться в собственности для освобождения от налогообложения при её продаже.

Раньше этот срок составлял три года. То есть если вы владели недвижимостью больше трёх лет, при её продаже от уплаты налогов вы освобождались. Теперь этот срок владения увеличен до пяти лет.

Граждане, получившие доходы от продажи недвижимости, будут освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования, если это имущество находилось в их собственности более пяти лет. Трёхлетний срок остаётся для частных случаев. Например, это случаи наследования, приватизации. Основная масса попадает под пятилетний срок. Сергей Чечин

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Напомним, что представить налоговикам свою декларацию в 2017 году можно до 2 мая. Заплатить налоги при этом можно до 17 июля. Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. Он был перенесён на месяц вперёд в 2016 году.

Если налогоплательщик не сдал декларацию вовремя, к нему применяются санкции. Это 5 % от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 рублей. Если просрочена уплата налога, начисляется пеня.