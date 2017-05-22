Налоговая: «Штрафников» по онлайн-кассам пока нет. Но будут

16:28

Белгородские налоговики рассказали о ситуации с введением новой техники в регионе.

Россия

В целом по стране на новые кассовые «рельсы» переведено около 35 % парка техники. Зарегистрировано свыше 420 тыс. аппаратов, пробито 990 млн чеков на сумму более 550 млрд рублей.

Область

В регионе снято с учёта 12 037 старых кассовых аппаратов. Это 58 % от их общего количества. Зарегистрировано свыше 4760 онлайн-касс – порядка 40 % от плана. Из них 1433 принадлежат представителям крупного ритейла, 1504 – ипэшникам, 1831 – региональным организациям.

Деятельность по передаче фискальных данных осуществляют десять операторов связи. В реестр включены 76 моделей касс нового образца от 17 производителей.

Бизнес, занимающийся торговлей алкоголем, должен был перейти на новые кассы с апреля 2017 года. В этой сфере налоговики зарегистрировали 1433 новых кассовых аппаратов. Это порядка 44 % от необходимого.

Белгород

Как отмечает глава управления налоговой инспекции по Белгороду Сергей Воронин, в областном центре сосредоточено около 38 % всей контрольно-кассовой техники региона. По новому порядку зарегистрировано 1566 кассовых аппаратов. Из них 1533 владельцы зарегистрировали бесконтактным способом – через интернет.

Значение

Реформа имеет намного большее значение, чем это может показаться на первый взгляд. Нам важно её правильно понимать. В основе нового порядка, с одной стороны, фиксация каждого расчёта в области с невозможностью дальнейшей его незаконной корректировки. С другой стороны – это предоставление покупателю возможности гарантированно проверить легальность каждого чека, быстро и удобно пожаловаться в налоговую службу. Елена Пойминова

начальник отдела управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Не забыть о маленьких

По словам бизнес-омбудсмена в Белгородской области Андрея Минаева, одна из важных проблем применения онлайн-техники касается микробизнеса. К примеру, это те, кто вообще не применял кассы.

Закон предполагает их переход на онлайн-кассы с июля 2018 года. В этом направлении идёт работа в региональных законодательных собраниях с целью освобождения представителей микробизнеса от применения кассовой техники.

Есть проблемы, но не с дефицитом

По мнению налоговиков, «кричать» о дефиците аппаратов нового образца в Белгородской области – некорректно. Ситуация же с количеством фискальных накопителей (для модернизации старой техники под новые правила) исправляется.

То, что мы испытываем какой-то дефицит, и желающие перейти на новый порядок применения ККТ не могут купить технику, – неправда. Проблемы есть. Возможно, общее количество производимых фискальных накопителей недостаточно. Но список организаций, имеющих право их производить и лицензировать, расширен. Надеемся, что ситуация будет выправлена в ближайшее время. Андрей Козлов

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Без репрессий. Пока

Андрей Козлов подчеркнул, что даже после начала применения мер воздействия к «опоздавшим» предпринимателям подход к выбору мер воздействия будет дифференцированным. Если за несоблюдение федерального закона фактически будет отвечать не сам бизнесмен, вместо штрафа он может получить нижнюю «планку» наказания – предупреждение.

На сегодняшний день налоговые органы не применяют репрессивных мер в отношении бизнеса, занимающегося продажей алкоголя. Но это не значит, что мы этого не будем делать. Если возникнут жалобы со стороны налогоплательщиков о невыполнении федерального закона – по невыдаче чека, его непробитию – безусловно, налоговые органы будут на это реагировать. Мы обязаны это делать. Но в инициативном порядке организовывать проверки мы не будем, дав таким образом предпринимательскому сообществу адаптироваться к ситуации. Андрей Козлов

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Напомним, что ранее Андрей Минаев выражал сомнение в том, что бизнес успеет в срок перейти на использование новой техники.