На развитие сёл и улучшение жизни сельчан Белгородская область получит более 62 миллионов рублей

10:16

Распределение субсидий на развитие сельских территорий в 2017 году утвердило правительство РФ.

Согласно распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, всего на софинансирование расходов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» регионам России будет выделено 6,79 млрд рублей. Средства распределят по трём направлениям.

Одна часть (3,46 млрд рублей) поможет 76 субъектам РФ улучшить жилищные условия сельских жителей, включая молодые семьи и молодых специалистов. Белгородской области на эти цели будет перечислено 36,8 млн рублей.

Ещё 3,25 млрд рублей 71 региону России направят на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населённых пунктов. Из них Белгородской области предназначено 23,4 млн рублей: 21,07 млн рублей на развитие водоснабжения и 2,36 млн рублей на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики.

Оставшуюся часть субсидий в размере 76,46 млн рублей получат 45 российских регионов на гранты для поддержки инициатив жителей сельской местности. Белгородской области будет направлено 1,97 млн рублей.