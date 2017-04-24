На 50 тысяч торговых «квадратов» стало больше за год в Белгородской области

11:07

В 2015 году общая площадь больших и малых торговых точек в регионе составляла 1,098 миллиона м², в 2016 году она выросла до 1,148 миллиона м².

При этом минимальный норматив обеспеченности белгородцев торговыми площадями был превышен почти на треть. Утверждённая правительством области минимальная цифра составляет 584 м² на тысячу жителей, реально же она достигла 741,4 м² на тысячу жителей.

Всего в розницу в Белгородской области сейчас продают различные товары 11 406 торговых точек разнообразных форматов. В течение года их стало больше на 231.

Самые большие объекты торговли, которые ввели в строй в 2016 году, – это торговые центры «Метро» в Белгородском районе, «Спутник Губкин» и «Наша Радуга» в Губкинском городском округе; «Спутник Оскол», «Славянский» и «Наша Радуга» в Старооскольском городском округе; «Линия» в Строителе Яковлевского района, сообщили в региональном департаменте экономического развития.