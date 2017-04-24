Экономика и бизнес:

На 50 тысяч торговых «квадратов» стало больше за год в Белгородской области

11:07
24 Апреля 2017
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В 2015 году общая площадь больших и малых торговых точек в регионе составляла 1,098 миллиона м², в 2016 году она выросла до 1,148 миллиона м².

При этом минимальный норматив обеспеченности белгородцев торговыми площадями был превышен почти на треть. Утверждённая правительством области минимальная  цифра составляет 584 м² на тысячу жителей, реально же она достигла 741,4 м² на тысячу жителей.

Всего в розницу в Белгородской области сейчас продают различные товары 11 406 торговых точек разнообразных форматов. В течение года их стало больше на 231.

Самые большие объекты торговли, которые ввели в строй в 2016 году, – это торговые центры «Метро» в Белгородском районе, «Спутник Губкин» и «Наша Радуга» в Губкинском городском округе; «Спутник Оскол», «Славянский» и «Наша Радуга» в Старооскольском городском округе; «Линия» в Строителе Яковлевского района, сообщили в региональном департаменте экономического развития.

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