«Мёртвые» транспортные долги списали белгородцам

17:49

Сегодня, 16 ноября, депутаты областной Думы поддержали законопроект по признанию безнадёжными некоторых транспортных платежей.

Проект закона коллегам представил депутат Сергей Лисов.

Он отметил, что долги по транспортному налогу образуются, в частности, когда владелец машины умер, а наследники не вступили в право собственности. По закону это следует сделать в течение трёх лет после смерти владельца.

Речь идёт о недоимке по транспортному налогу, которая образовалась с 2009 по 2017 год. В 98 % случаев это транспортные средства, которые фактически не используются, непригодны к эксплуатации. Администрирование транспортного налога предусматривает обязанность по его уплате при постановке транспортного средства на учёт в ГАИ. Мы зачастую сталкиваемся с жалобами малоимущих граждан, пенсионеров о том, что они не используют автомобиль на протяжении пяти-шести лет, но по сведениям из ГАИ начисляется транспортный налог. Сергей Воронин

руководитель управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Объём невзысканной задолженности на 1 сентября 2017 года составил 150,6 млн рублей.

Возможность злоупотребления законом о списании долгов по транспортному налогу исключается наличием акта службы судебных приставов о невозможности взыскания. Она предусматривает отсутствие объекта, за счёт которого можно взыскать транспортный налог. По каждому факту «мёртвых» долгов акт приставов имеется.

Идёт недоимка по налогу, пеням и штрафам. Собрать эти деньги невозможно. Мы освобождаем людей от лишней, прежде всего нервной, нагрузки. Потому что каждый год нужно доказывать, что на этом транспорте никто не ездит. Особенно бабушки, дедушки. Также это искажает общую картину нашей налоговой базы. 150 миллионов – «мёртвые» взыскания. Владимир Боровик

заместитель губернатора Белгородской области

Из общей суммы в 150 млн рублей 136 млн – это долги по реально не существующим автомобилям – которые либо пришли в негодное состояние, либо утилизированы. 14 млн рублей – недоимка по машинам, которые оказались никому не нужными после смерти владельцев. При этом обе категории транспортных средств стоят на учёте в Госавтоинспекции, а это является основанием для взимания транспортного налога.

Мы создаём условия наибольшего благоприятствования для жителей, которые оказались в этой ситуации. Василий Потрясаев

председатель Белгородской областной Думы

Народные избранники единогласно приняли закон в первом чтении и, сокращая процедуру второго и третьего чтений, в целом.