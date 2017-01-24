Мощное производство комплектующих для трубопроводов открыто в Белгороде

14:04

24 января на базе завода «Белэнергомаш-БЗЭМ» открылся производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов.

Этот проект не имеет аналогов в Российской Федерации. Я рад, что, несмотря на санкции, наши зарубежные коллеги реализовали этот высокотехнологичный инновационный проект, который выводит «Энергомаш» на новый конкурентный уровень не только в Российской Федерации, но и на международном рынке. Продукция, я уверен, будет востребована для тепловых, атомных электростанций. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава региона пожелал заводчанам развивать в структуре предприятия инжиниринговое направление работы. По его мнению, это позволит предлагать услуги белгородских специалистов и в России, и за её пределами.

Председатель совета директоров «Белэнергомаш-БЗЭМ» Геннадий Бобрицкий поздравил коллег с открытием нового производства.

Это рентабельное, высокотехнологичное, ответственное производство. Мы действуем, не останавливаясь в развитии предприятия. Ищем возможности и способы расширения номенклатуры производимой продукции. Год назад мы открывали обновлённое производство трубопроводов, сегодня – опорно-подвесных систем. Геннадий Бобрицкий

председатель совета директоров «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Площадь нового участка завода составляет 6,5 тыс. м². Партнёром белгородского предприятия стала немецкая фирма Lisega. Продукция участка будет устанавливаться на атомных и теплоэлектростанциях. В проект было инвестировано 100 млн рублей. На заводе появились 70 новых рабочих мест.

Мы открываем новое для себя направление деятельности. Укрепляем свои конкурентные преимущества при изготовлении и осуществлении поставок трубопроводной продукции с опорно-подвесными системами. То, что сегодня сделано, – это только маленькая часть будущей работы. Здесь будет производиться не только немецкая продукция. Мы будем производить и свои опорно-подвесные системы. Александр Ващенко

генеральный директор «Белэнергомаш-БЗЭМ»

По словам руководителя предприятия, технологическая линия сформирована в основном из действующего оборудования. Импортными в начале работы были лишь четыре наименования техники.

Гости торжественной церемонии открытия поучаствовали в символическом пуске линии.

Александр Ващенко сообщил, что на очереди в процессе обновления производственных мощностей – модернизация котельного оборудования. Она намечена на 2017-2018 годы. Проект обойдётся предприятию примерно в 200 млн рублей. В основном это будут собственные средства организации. Возможно, частично оборудование будет приобретаться по системе лизинга. Варианты сейчас рассматриваются. Модернизация не предполагает расширения заводских площадей. Программа развития предприятия рассчитана на период до 2020 года.