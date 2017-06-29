Молочная ферма «Мираторг» планирует произвести более 6 тысяч тонн молока в 2017 году

11:28

«Мираторг», один из ведущих вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов страны, сообщает, что входящая в её состав агрофирма «Благодатенская» произведёт более 6 тысяч тонн молока в 2017 году.





Агрофирма «Благодатенская», расположенная в Курской области, включает молочную ферму, а также крупнейший в России инфраструктурный проект по выращиванию и откорму молодняка молочных пород КРС. Общее поголовье молочной фермы составляет 2200 голов, 55 % общего поголовья фуражных коров составляют импортные животные, завезённые из Нидерландов.

«Мираторг» приобрёл молочную ферму в конце 2014 года и последовательно инвестировал в модернизацию производства, повышение эффективности и улучшение генетического потенциала стада. Компания в 2016 году дополнительно закупила 450 нетелей голштинской породы, которых отличает высокая продуктивность и максимальная адаптированность к климатическим условиям.

К началу 2018 года компания планирует завершить обновление стада импортными животными с высоким генетическим статусом. Они будут введены в состав основного стада, и из их потомства будет сформировано племенное ядро для собственного саморемонта стада и будущей селекционно-племенной работы.