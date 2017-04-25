«Мираторг» начал производство нового продукта для сезона гриль – шашлыка из свиного окорока в эргономичной упаковке

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Производитель № 1 свинины в России запустил на крупнейшем в стране мясоперерабатывающем комплексе СК «Короча» производство нового сезонного продукта мощностью 30 тонн в сутки – шашлыка в новой эргономичной упаковке.

Как сообщает пресс-служба компании, высокотехнологичный комплекс Case Ready на СК «Короча» мощностью более 137 тыс. т в год, выпускает более 150 наименований продукции из свинины, в том числе и мясо для жарки на гриле. Качество продукции контролируется на всех этапах производства, рецептуру совместно разрабатывают специалисты комплекса и отдела маркетинга, которые создают оригинальный вкус и подбирают оптимальный размер кусков для быстрого приготовления на гриле с обеспечением равномерной прожарки.

Новый продукт производится в двух вариациях – «Шашлык для гриля» с особенным набором специй и пряных трав и «Шашлык классический» в традиционном маринаде с майонезом. Шашлык изготавливается исключительно из сырья собственного производства – в одной упаковке 2 кг продукта – 90 % окорока и 10 % грудинки. Использование точного современного оборудования позволяет получать стандартную нарезку продукта. Специалистами компании специально был разработан устойчивый контейнер, который занимает немного места и герметично закрывается, позволяя сохранить свежесть мяса даже после вскрытия упаковки.