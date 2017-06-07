«Мираторг» инвестировал более 532 миллионов рублей в новую свиноводческую площадку в Курской области

14:22

АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный сектор страны, сообщает о запуске площадки откорма и доращивания свиней «Меркуловка-2» в Пристенском районе Курской области.





Компания «Мираторг», производитель № 1 свинины в России, активно инвестирует в строительство новых и развитие существующих предприятий, находящихся на территории Курской области.

Ранее компания уже вложила 13 млрд рублей в активы региона. В апреле этого года АПХ «Мираторг» подписал соглашение с губернатором Курской области Александром Михайловым, в рамках которого инвестиции в регион в 2017 году составят 11 млрд рублей.

В соглашении предусматривалось введение в эксплуатацию новой оросительной системы в Суджанском районе мощностью 428 га, запуск зоны воспроизводства на 800 голов в Обоянском районе и открытие двух новых свиноводческих площадок доращивания и откорма в Пристенском районе.

Первая из этих площадок «Меркуловка-2» уже запущена – в мае произошло заселение. Комплекс оснащён современным высокотехнологичным оборудованием для кормления животных и системой создания микроклимата. Площадка будет поставлять 54 тыс. товарных голов в год. Инвестиции в её строительство составили 532,8 млн рублей.

«Реализация развития предприятий компании в Курской области проходит в соответствии с ранее обозначенным планом. Запуск новой площадки откорма – очередной успешно осуществлённый этап этого плана», – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».