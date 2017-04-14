«Мираторг» инвестировал 594 миллиона рублей в свиноферму по воспроизводству племенных хряков в Курской области

12:38

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины в России, запустил очередную площадку «Нуклеус-3» по выращиванию чистопородных животных мощностью более тысячи голов в год в Курской области.

Компания «Мираторг» наращивает вертикально-интегрированное производство, в рамках которого развитие генетических площадок «Нуклеус» является ключевым фактором для контроля себестоимости продукции. В Белгородской и Курской областях уже функционируют две специальные племенные свинофермы, на которых выращивается по 5 тысяч высококачественных ремонтных свинок для дальнейшего воспроизводства на товарных фермах.

Задача новой генетической площадки состоит в разведении хряков с высокими генетическими показателями и лучшими наследственными качествами.

«Новый «Нуклеус-3» оснащён самым современным оборудованием для ведения селекционной работы. Площадка будет производить высокоиндексных хряков, которые по качеству не будут уступать животным ведущих иностранных генетических компаний.

Первое осеменение было произведено в апреле: лучшие животные, которых выведут в «Нуклеусе-3», будут отправлены на хрячники Белгородской и Курской области. Благодаря этому проекту, компания планирует в перспективе отказаться от импорта хряков-производителей и стать полностью независимой в плане генетического материала отцовской линии», – комментируют в пресс-службе агрохолдинга.