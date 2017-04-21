Местные власти смогут окончательно «очистить» рынок от алкогольных энергетиков

14:59

Вчера, 21 апреля, белгородские депутаты поддержали проект федерального закона о более свободном регулировании продажи алкоголя в регионах. Инициировали его народные избранники из Московской городской Думы.

В Белгороде прошло совместное заседание комитетов областной Думы по бюджету и финансам; по АПК и земельным отношениям; по экономике, промышленности и предпринимательству.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон о госрегулировании оборота алкоголя. Он расширяет полномочия местных властей в субъектах России по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя, вплоть до полного запрета на продажу спиртосодержащей продукции или отдельных её видов.

Разработчики проекта закона напоминают, что в 2015 году в России было зафиксировано увеличение потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков). При этом основную лепту в рост потребления внесли подростки и женщины. По мнению депутатов, алкоэнергетики более опасны, чем обычный алкоголь. При их употреблении кофеин не даёт человеку понять реальную степень опьянения, это приводит к росту дозы и отклонений в поведении.

В ряде стран энергетики запрещены полностью. Это сделали законодатели Дании, Норвегии, Турции, Уругвая, Исландии. Во многих странах Европы также введены различные ограничения, пусть и более мягкие.

Розничную продажу энергетиков запретили местные власти в 55 субъектах России. В Белгородской области такой закон был принят в октябре 2014 года. Принятие закона инициировала региональная прокуратура.

По словам депутата Белгородской областной Думы Михаила Савченко, концепцию законопроекта поддержали в департаменте экономразвития региона.

От экономического ведомства проект закона прокомментировал глава управления потребительского рынка Владимир Зубов.

Он отметил, что по вопросу регулирования субъектами Российской Федерации продажи отдельных видов алкогольной продукции имеется неоднозначная судебная практика.

Предлагаемый же проект закона наделяет местные власти необходимыми полномочиями и снимает все вопросы относительно правомерности их действий.

Депутаты поддержали проект федерального закона.