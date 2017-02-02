Меняем кассы: информация о покупках россиян будет отслеживаться онлайн

17:50

О применении новой продвинутой контрольно-кассовой техники сегодня, 2 февраля, шла речь в белгородском пресс-центре «Интерфакса».

Порядок применения контрольно-кассовой техники меняется кардинальным образом. При этом надо сказать о том, что адаптационный период закона рассчитан до 1 июля 2018 года. С 1 февраля 2017 года у нас прекратилась регистрация контрольно-кассовой техники, не отвечающей новым стандартам. Регистрируются только новые образцы контрольно-кассовой техники. Андрей Козлов

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Основные изменения касаются формата обмена данными. При принятии наличных денег пробивается кассовый чек. Информация об этом в онлайн-режиме передаётся в Федеральную налоговую службу. Она обрабатывает данные по чеку. Информация может быть направлена в адрес конкретного пользователя – покупателя.

У потребителя возникает дополнительная возможность контроля за параметрами покупки. Данные о ней могут быть расширены.

На чеке теперь будет присутствовать двухмерный QR-код. В нём зашифрованы подробности покупки. Это позволит потребителю инициировать претензию, если она будет обоснована. Необходимость сохранять чек после покупки теперь отпадает.

Работать с информацией о покупке можно посредством мобильного приложения. Программное обеспечение доступно для техники на платформе Android и iOS.

Ещё одно достоинство нововведений – возможность для государства контролировать оборот наличных, легальность использования наличных денег, выручку, а это – прозрачность налогообложения. Андрей Козлов

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Парк контрольно-кассовой техники, подлежащей замене, на территории Белгородской области значительный – около 14,5 тыс. аппаратов.

В июле 2017 года заканчивается срок использования контрольно-кассовой техники старого образца для юрлиц и ипэшников, использующих общую систему налогообложения. Таких в Белгородской области – порядка 6 тыс.

С этого времени налоговики принудительно будут снимать старую технику с учёта. Она получит квалификацию как техника неустановленного образца. Диапазон санкций в таких случаях достаточно широк – от предупреждения до приостановки деятельности организации. Штраф за неоднократное правонарушение составляет не менее 10 тыс. рублей.

Основная масса пользователей у нас – это организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим. Прежде всего это единый налог на вменённый доход. У данной категории лиц обязанность по применению новой контрольно-кассовой техники возникает с 1 июля 2018 года. Действие закона растянуто во времени. Андрей Козлов

заместитель начальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Отдельно Андрей Козлов коснулся налогоплательщиков, которые занимаются продажей алкоголя – как розничной, так и в местах общепита. Для них обязанность применения новой техники возникает уже с марта 2017 года.