Машины должников продаются в Белгородской области

16:46

В течение 2016 года по инициативе судебных приставов в регионе продано автомобилей почти на 10 миллионов рублей.

Только во время недавней операции «Должник» было арестовано 52 автомобиля. Из них 31 машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Всего в 2016 году судебные приставы арестовали 483 транспортных средства. 242 оказалось на специализированной стоянке. 82 машины были проданы для оплаты долгов владельцев. За них было в общем получено 9,254 млн рублей. Были ситуации, когда должники рассчитывались и забирали машины со штрафстоянки.