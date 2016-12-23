Экономика и бизнес:

Машины должников продаются в Белгородской области

16:46
23 Декабря 2016
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В течение 2016 года по инициативе судебных приставов в регионе продано автомобилей почти на 10 миллионов рублей.

Только во время недавней операции «Должник» было арестовано 52 автомобиля. Из них 31 машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Всего в 2016 году судебные приставы арестовали 483 транспортных средства. 242 оказалось на специализированной стоянке. 82 машины были проданы для оплаты долгов владельцев. За них было в общем получено 9,254 млн рублей. Были ситуации, когда должники рассчитывались и забирали машины со штрафстоянки.

В период проведения операции «Должник» мы фиксируем увеличение количества должников, которые обращаются в службу и уплачивают административные штрафы. Это говорит об эффективности мероприятия. При изъятии автомобиля он возвращается только после оплаты штрафа и окончания исполнительного производства.

Игорь Рудаков
руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области


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