Ликбез по онлайн-кассам проводят белгородские налоговики

16:52

В областном центре стартовал просветительский проект местной инспекции ФНС для бизнесменов.

Он называется «Открытый класс». Участвовать в обучении могут представители юрлиц, ипэшники, которым необходимо получить знания о применении новой кассовой техники.

Как напоминают налоговики, на онлайн-кассы предприниматели должны перейти уже через два месяца, с начала июля. Однако ещё далеко не все готовы к работе в новых условиях. Отсюда – желание помочь налогоплательщикам более спокойно войти в новый режим работы.

В «Открытом классе» рассказывают об особенностях регистрации онлайн-касс, параметрах их функционирования. Также специалисты поведают о сложившихся ценах на кассовые аппараты и фискальные накопители, об интернет-тарифах на передачу данных.

Занятия проводятся по будням на восьмом этаже налоговой инспекции в Белгороде по улице Садовой, 7. Они начинаются в 15 часов, сообщает пресс-служба областной налоговой инспекции.

Напомним, недавно готовность предпринимателей региона к переходу к использованию новой техники оценил региональный бизнес-омбудсмен Андрей Минаев. Сами предприниматели ранее высказывали скептическое отношение к проработанности введения системы онлайн-касс.