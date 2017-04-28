Льготное жильё для молодых в Белгороде: лимит желающих участвовать в Новой жизни» «перекрыт» в три раза
Судьба молодёжных жилищных проектов обсуждалась на заседании областной Думы 27 апреля.
Тема возникла во время дискуссии по поводу изменения параметров бюджета области на 2017 год.
Главный финансист региона Владимир Боровик в числе прочего отметил, что предполагается направить 260 млн рублей на взнос в уставной капитал АО «Дирекция Юго-Западного района». Деньги нужны для того, чтобы запустить программу жилищной поддержки молодых специалистов «Новая жизнь».
Такое намерение вызвало вопрос у депутата Анастасии Байбиковой.
Губернатор предлагает нам очень хороший проект «Новая жизнь». Но мы знаем, что у нас был проект «Аврора-Парк». Он развалился. Я о нём долго писала, ездила, смотрела с жителями. Дом сыплется, дирекция ЮЗР отказывается ремонтировать, хотя он находится на гарантийном сроке. Этот проект был очень похожий. И огромная куча денег ушла непонятно куда. Ничего не работает, закрылось. Как мы можем тем же предприятиям – корпорации «Развитие» и дирекции ЮЗР – давать деньги, не отчитавшись за тот проект?
Анастасия Байбикова
депутат Белгородской областной Думы
Как пояснил Владимир Боровик, новый жилищный проект пользуется большой популярностью у белгородцев. Желающих стать участниками проекта в три раза больше, чем власти могут позволить на первом его этапе.
По словам спикера регионального заксобрания Василия Потрясаева, вопрос депутата будет отражён в протоколе.
Я считаю, это вопрос не по существу, но вместе с тем мы можем его протокольно оформить и осветить. Мы сейчас рассматриваем проект, как оказать помощь молодым семьям в приобретении жилья.
Василий Потрясаев
председатель Белгородской областной Думы