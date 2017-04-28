Экономика и бизнес:

Льготное жильё для молодых в Белгороде: лимит желающих участвовать в Новой жизни» «перекрыт» в три раза

16:30
28 Апреля 2017
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Судьба молодёжных жилищных проектов обсуждалась на заседании областной Думы 27 апреля.

Тема возникла во время дискуссии по поводу изменения параметров бюджета области на 2017 год.

Главный финансист региона Владимир Боровик в числе прочего отметил, что предполагается направить 260 млн рублей на взнос в уставной капитал АО «Дирекция Юго-Западного района». Деньги нужны для того, чтобы запустить программу жилищной поддержки молодых специалистов «Новая жизнь».

Такое намерение вызвало вопрос у депутата Анастасии Байбиковой.

Губернатор предлагает нам очень хороший проект «Новая жизнь». Но мы знаем, что у нас был проект «Аврора-Парк». Он развалился. Я о нём долго писала, ездила, смотрела с жителями. Дом сыплется, дирекция ЮЗР отказывается ремонтировать, хотя он находится на гарантийном сроке. Этот проект был очень похожий. И огромная куча денег ушла непонятно куда. Ничего не работает, закрылось. Как мы можем тем же предприятиям – корпорации «Развитие» и дирекции ЮЗР – давать деньги, не отчитавшись за тот проект?

Анастасия Байбикова
депутат Белгородской областной Думы

Как пояснил Владимир Боровик, новый жилищный проект пользуется большой популярностью у белгородцев. Желающих стать участниками проекта в три раза больше, чем власти могут позволить на первом его этапе.

По словам спикера регионального заксобрания Василия Потрясаева, вопрос депутата будет отражён в протоколе.

Я считаю, это вопрос не по существу, но вместе с тем мы можем его протокольно оформить и осветить. Мы сейчас рассматриваем проект, как оказать помощь молодым семьям в приобретении жилья.

Василий Потрясаев
председатель Белгородской областной Думы


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