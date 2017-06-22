Кто успел, то и съел: белгородские водители активно пользуются скидками на штрафы ГИБДД

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Льготный двадцатидневный период уплаты гаишных санкций снижает поступление «штрафных» денег в бюджет региона.

Поправки в бюджет области на 2017 год обсуждались сегодня, 22 июня, на заседании областной Думы.

О законопроекте депутатам рассказал глава регионального департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик.

Металлурги в плюсе

Он назвал поправки в главный финансовый документ области на 2017 год «существенными» и «объёмными».

Собственные доходы областного бюджета увеличиваются на 10,416 млрд рублей.

9,35 млрд рублей будут добавлены в бюджет по налоговым доходам, а именно – по налогу на прибыль предприятий и организаций. Практически вся сумма образовалась за счёт налогов с предприятий чёрной металлургии – прежде всего это предприятия компании «Металлоинвест» и Стойленский ГОК. Уже на сегодня в региональную казну они добавили около 6 млрд рублей к уровню прошлого года.

На ситуацию влияет очень благоприятный курс доллара, закончен вопрос по списанию задолженности плюс хорошие показатели производства организаций. Владимир Боровик

заместитель губернатора Белгородской области

Ещё одна статья доходов, которая существенно меняет параметры бюджета региона на текущий год – это доходы от продажи земли. Участков было реализовано на 931,5 млн рублей. По словам главного финансиста региона, акционеры активно выкупают землю у областной власти.

Штрафы в минусе

По некоторым направлениям бюджета доходы уменьшаются. Среди прочих снижаются доходы от уплаты дорожных штрафов. Это связано с применением ускоренного порядка уплаты штрафов – в течение двадцати дней после наложения. Снижение поступлений в бюджет планируется на уровне 144 млн рублей.

Количество штрафов не уменьшилось, к сожалению для ГИБДД, но при этом уменьшился их объём – за счёт двадцатидневного ускоренного платежа в половине случаев. Владимир Боровик

заместитель губернатора Белгородской области

На дороги и «социалку»

Большая часть дополнительных доходов – 8,556 млрд рублей – пойдёт на увеличение финансирования программы дорожных работ. На программу строительства, реконструкции и капремонта «социалки» пойдёт дополнительно 1,156 млрд рублей. На приобретение оборудования для офисов семейного врача направят дополнительно 40 млн рублей.

В целом доходы областного бюджета в 2017 году составят 75,264 млрд рублей, расходы – 77,17 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей (3,3 % от уровня собственных доходов бюджета).

Депутаты приняли поправки в закон в первом чтении и в целом.