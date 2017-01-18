Крупный «молочный» проект реализуется в Белгородской области

15:28

Летом 2017 года в регионе производственный кооператив «Большевик» запустит молочно-товарную ферму на 1000 голов скота.

Его реализация, как ожидается, обойдётся кооперативу в 360 млн рублей.

По словам председателя СПК «Большевик» Александра Иконникова, строительство сооружений фермы стартовало несколько месяцев назад. В стадии готовности уже два корпуса для содержания стада, молочно-доильный блок. Оборудование для него будет поставлено из Германии.

Там же животноводы закупят и скот. Это должно произойти летом. В Белгородскую область приедут коровы чёрно-пёстрой породы. Одно животное в течение года может давать до 9 тыс. кг молока.

Сейчас дойное стадо сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» достигает 730 голов. Это коровы красно-пёстрой породы.

На проектную мощность новая ферма кооператива должна выйти в 2019 году. Производство молока вырастет с нынешних 4,8 тыс. т в год до 13,6 тыс. т в год. Срок окупаемости проекта – восемь лет, сообщает «Интерфакс».