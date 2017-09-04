Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области

15:52

В строительство цеха было инвестировано 1,4 миллиарда рублей.

Цех заработал на площадке компании «Хохланд Руссланд» под Прохоровкой. Творог будет использоваться в качестве сырья для производства сыра.

Компания является драйвером развития молочного производства. Фактически каждая пятая тонна молока, производящегося на территории Белгородской области, закупается этим предприятием. Намеченная перспектива производства в регионе миллиона тонн молока в год становится ближе и ближе. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Как отметил на торжественной церемонии открытия производства начальник регионального департамента экономразвития Олег Абрамов, запуск цеха – это лучшее доказательство эффективности системы проектного управления.

Генеральный директор компании «Хохланд Руссланд» Алексей Прохоров сообщил, что расширение производства состоит из двух частей. Во-первых, это линия по производству творога, во-вторых – энергоблок.

Энергоблок – уникальная установка. Мы сами будем генерировать электричество из газа. Это был достаточно сложный проект с технической точки зрения. Линия по творогу увеличила мощности в два раза. Теперь – вопрос с фасовочными линиями. Алексей Прохоров

генеральный директор компании «Хохланд Руссланд»

В день открытия нового цеха на площадке завода был дан старт строительству нового здания завода по производству творожных сыров. Первую сошку в качестве разметки фундамента сооружения в землю вбили губернатор Евгений Савченко и директор по стратегическим проектам и развитию бизнеса компании «Хохланд Руссланд» Ульрих Маршнер.