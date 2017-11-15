Кредиты на 152 млрд рублей взяли предприятия Белгородской области с начала 2017 года

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85,9 % из них – рублёвые займы.

В январе-сентябре 2017-го организациям и индивидуальным предпринимателям выдали на 28,7 млрд рублей (23%) заёмных денег больше, чем в тот же период прошлого года.

Большая часть общего объёма займов – 57,9 млрд рублей (рост на 33%) – приходится на предприятия обрабатывающей отрасли. Сельхозпредприятия заняли на 20% больше прошлогодней суммы – 35,9 млрд рублей. Резко увеличился объём займов юрлиц и ИП, занимающихся производством и распределением газа, воды и электроэнергии – в 23 раза, до 2,7 млрд рублей.

По-прежнему растут суммы кредитов малых и средних предприятий области: за три квартала этого года они взяли в долг 38,7 млрд рублей против 32,5 млрд за тот же срок 2016-го.

На октябрь 2017 года юрлица и ИП задолжали 223 млрд рублей. При этом хорошо обслуживаются 97,8% займов, сообщает пресс-служба областного отделения ГУ Центробанка по ЦФО.