Коммерческая недвижимость дорожает в Белгородской области

18:07

Растут цены на аренду как офисов, так и складов.

Аналитики отмечают рост количества сделок купли-продажи коммерческой недвижимости. В 2016 году таких сделок стало на 24 % больше, чем годом раньше. Чаще всего квадратные метры покупались в торгово-офисных зданиях и складах. При этом реже стали фиксироваться сделки по приобретению торговых помещений на первых этажах зданий. Также представители белгородского бизнеса стали реже арендовать помещения для торговли.

Нежилая недвижимость, расположенная на первых этажах, чаще всего предлагается в Белгородском, Старооскольском городских округах. Дороже всего аренда обходится в Белгороде, Яковлевском районе, Старом Осколе. Дешевле всего помещение можно арендовать в Чернянском, Ровеньском, Волоконовском районах. В среднем по области «первоэтажная» нежилая недвижимость стоила 601 рубль за м² в месяц.

В 2017 году средняя стоимость аренды офиса в области поднялась на 11 %.

Также в 2016 году был отмечен почти трёхкратный рост спроса на приобретение торгово-офисных зданий. Больше всего он «подскочил» в Яковлевском районе – в четыре раза превысил уровень 2015 года. За спросом «взлетели» и цены. Средняя стоимость фактической продажи торгово-офисных зданий в регионе в 2016 году выросла на 63 %.

В целом в аренду в Белгородской области в 2017 году сдавалось 39 184 м² производственно-складской недвижимости. Стоимость аренды одного «квадрата» такого типа увеличилась на 11 %.

Аренда складов в 2017 году также подорожала – на 6 %. Дороже всего эта услуга обходится в Белгородском районе, дешевле всего – в Шебекинском районе, сообщили в компании «БелБизнесКонсалтинг».