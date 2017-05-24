Капитализация Белгородского гарантийного фонда вырастет на 80 миллионов рублей

17:24

Об этом сегодня, 24 мая, сообщил гендиректор организации Олег Колесников.

Капитал Белгородского гарантийного фонда сейчас составляет 439 млн рублей. Ожидается, что в 2017 году пройдёт дополнительная капитализация за счёт федеральных и областных субсидий. К июлю гарантийный капитал вырастет до 520 млн рублей.

Сотрудники Белгородского гарантийного фонда заключили в интересах бизнесменов 172 договора. Участниками договоров стали 126 субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма заключённых договоров – миллиард рублей. За счёт этого в экономику региона было привлечено свыше 5,5 млрд рублей.

Видно, что все эффективно поработали: банки, гарантийный фонд, правительство области. И самые главные – это предприниматели. Те, ради которых мы всё это делаем. Олег Колесников

генеральный директор Белгородского гарантийного фонда

60 % выданных белгородскому бизнесу кредитов было инвестировано в сельское хозяйство, 15 % – в производство, 9 % – в строительство.

Наша поддержка и выдаваемые кредиты направлены не на торговлю. Мы видим, что действительно развивается реальный сектор экономики. Олег Колесников

генеральный директор Белгородского гарантийного фонда

Наибольшее количество заявок на предоставление поручительств гарантийным фондом было подано в течение 2012-2015 годов. Это связано с запуском наиболее крупных бизнес-проектов, для реализации которых и брались кредиты.