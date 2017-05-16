Каков сад, таков и садовник: Виктор Городов о том, что гложет сердце «яблочного короля»

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Корочанские яблоки пользовались популярностью ещё в царские времена. Сегодня эти фрукты импортируют практически во все регионы России, но, несмотря на такой спрос, есть ряд проблем, о которых нельзя молчать.

Сегодня, если заехать в Корочанский плодопитомник в селе Поповка, в голове сразу играет хит «Расцветали яблони и груши…» (песня «Катюша» – Прим. ред.). Действительно, несмотря на далеко не майскую, а скорее октябрьскую погоду, деревья в саду открыли сезон цветения по расписанию. Сейчас их обрабатывают от болезней, потому что именно период цветения является самым уязвимым.









«Я родился практически в саду»

Генеральный директор Корочанского плодопитомника Виктор Городов по праву может называть себя «яблочным королём» не только Белгородской области, но и, по сути, всего Центрального округа. Ежегодно его «питомцы» разъезжаются по всей стране – от Москвы до Магадана (100 т яблок в сезон).

В его распоряжении – всего 900 га земли с молодыми и старыми деревьями. Плодоносящих меньше – 450 га, но с учётом, что с одного га в среднем выходит 35-40 т яблок, получаем почти 16 тыс. т сочной вкусной продукции. А вообще в руки Виктора Городова сад попал в крайне запущенном состоянии. За 20 лет был проделан огромный труд по восстановлению этих земель и возвращению Короче статуса садоводческого района.

Я родился практически в саду. У нас рядом был колхозный сад, мать была бригадиром в садоводческой бригаде. Поэтому любовь к этому делу была привита ещё с детства. Я надеюсь, что дети и внуки также пойдут по моим стопам. Виктор Городов

Самое главное в яблоках что?

В Корочанском плодопитомнике представлено около 60 сортов яблок, но самых популярных всего 6-7. Это та продукция, которая хорошо хранится и продаётся. Хиты продаж – Гала, Лигол, Женева, Ханикрисп, Джаноголд, Голден, Спартан, завезённые ещё 15 лет назад.

Мы оставили и оставляем на испытании сейчас несколько сортов. Если сорт показывает хороший результат, то мы его размножаем и пускаем в производство. Хороший результат – чтобы он каждый год урождал, хорошо хранился, эффективно продавался, легко транспортировался (не деформировался, не гнил), был красивым и вкусным. Вкусовые качества – в последнюю очередь. Сперва надо яблоко вырастить, сохранить, довезти до потребителя. Если потребителю не понравится яблоко, он его даже не возьмёт. Он должен быть доволен глазами. Виктор Городов



Как говорит специалист, вкус яблока лучше всего определять осенью.







Прогноз погоды = прогноз урожая

Холодная и иногда дождливая погода установилась в центральной части России: местами по регионам даже случались ночные заморозки. И это в мае… Самый главный вопрос: не пострадают ли сады из-за холодов?

По мнению некоторых экспертов, ущерб плодовым деревьям погода нанесла ещё осенью, когда были неожиданные заморозки и резкие перепады температур. Деревья тогда не успели перейти на «зимний» режим и были во многом повреждены.

На урожай влияет много факторов – дожди, как сейчас, холодно, ветер, пчела не летает – это значит, опыление будет плохое. Из этого следует, что урожай мы можем получить плохой. Для того, чтобы произошло опыление, нужно всего-навсего 16-20 часов, то есть по факту два солнечных тёплых дня. Виктор Городов

Польских яблок слишком много на российских прилавках. А санкции?

Польша, где выращиванием яблок занимаются лишь три района, ежегодно поставляет на мировые рынки порядка 3 млн т яблок. Стоит отметить, что польских садоводов активно поддерживает государство: им компенсируется 50 % затрат на производство яблок. В России ситуация кардинально другая – здесь порой садоводам приходится платить, чтобы выращивать яблоки.

Как подчёркивает Виктор Городов, белорусы последнее время очень много пропускают в Россию импортной продукции из Польши – это касается не только яблок. Но такой продукт очень легко можно отличить от корочанского фрукта.

Можно взять кусочек и попробовать. Наше яблоко очень вкусное, а если взять импортное, то вкусовые качества там отсутствуют. Виктор Городов

К слову, на вкус фрукта влияет среда, в которой он появляется. Корочанские производители используют органические удобрения.

Повезло, что рядом убойный цех «Мираторга» и все отходы, которые образуются от забоя свинины, отдают нам. Мы на биоустановке перерабатываем и вносим органическое удобрение в землю. Химию в землю мы не даём, вообще за последние 20 лет мы ни одного грамма химии в землю не добавляли. Я давал команду измерить качество почвы: у нас pH – 6,2-6,3, это уровень высокий и говорит о том, что наши земли очень плодородные, и, внося органику, мы получаем очень хорошие вкусовые качества. Виктор Городов

Команда Виктора Городова внедрила опыт переработки отходов на биоустановке с последующим получением органического удобрения – они первые в России установили такую промышленную конструкцию и по сей день активно ею пользуются.

Конечно же, никто не отменял защиту импортными препаратами. Всё дело, как говорится, в дозе.

Да, мы защищаем препаратами импортными – мы работаем до 15 июля. Позднее уже не применяем – это 1,5-2 месяца до съёма урожая. Все химические элементы разлагаются. Если в Польше 35-40 раз обрабатывают, то мы – 12-15 раз. Виктор Городов

Торговые сети – «Вход запрещён»

С момента введения продовольственного эмбарго прошло больше двух лет. За это время доля товаров российского производства в ассортименте социально значимых категорий, которые попали под запрет, увеличилась. Однако не все продовольственные сети охотно отказываются от импортных товаров, выставляя на свои прилавки отечественные продукты.

В не таком далёком 2014-м даже вносили поправки в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Тогда, согласно документу, торговые сети должны были соблюдать квоту на каждый продовольственный продукт — не менее 50 % товаров отечественного производства. Такие есть, но их немного.

Так, под уголовное дело попали представители одной из российских торговых сетей, когда их уличили в получении взятки за то, чтобы отечественные продукты питания попали на прилавки магазинов их сети. Тогда представитель следственного комитета, который вёл это дело, подчеркнул, что отечественному производителю поставить свою продукцию в сетевые корпорации возможно только через большие взятки. От этого в российских магазинах и завышенные цены на продукты питания, и просроченные товары.

Сегодня стало полегче, с нами сети начали разговаривать. Но это не говорит о том, что они нас пустят на свои прилавки. В связи с тем, что Западу объявлены санкции: на самом деле, как продукция шла оттуда, так и идёт. Сети только делают вид, что готовы с нами сотрудничать. При подписании договора нас ставят в очень жёсткие условия, изменить которые мы не можем. Мы должны платить за всё – ошибка в докладной, поломка машин и др. – одни штрафные санкции. Будешь с ними работать – они тебя просто обанкротят. Виктор Городов

По мнению корочанского садовода, необходимо снова внести определённые поправки в закон. Например, во время уборки до нового года ввести ввозные пошлины (так было 10 лет назад) и запретить торговым сетям заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Как нас можно ставить на один уровень с западными производителями? Там субсидирование идёт, фермеры получают 250-300 евро за гектар земли. Мы таких денег не получим. Мы умеем выращивать свою продукцию, у нас одна проблема – сбыт. 10-15 тонн ежедневно потребляет Белгород. Виктор Городов

Сейчас удалось наладить диалог с двумя торговыми сетями. Однако по-прежнему большая часть яблочной продукции покидает регион и путешествует по всей России – в Москву, Мурманск, Архангельск, Красноярск, Новосибирск, Улан-Уде, Магадан и т. д.

Видео Николая Русанова