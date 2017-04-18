Инфляция не зарегистрирована в Белгородской области в марте 2017 года

11:39

По отношению к февралю индекс потребительских цен в регионе составил 100 %.

С конца прошлого года показатель вырос на 0,6 %. По сравнению с мартом 2016 года индекс стал больше на 3,3 %.

За последний месяц индекс цен на все группы товаров остался неизменным, с начала же года увеличился на 0,7 %.

При этом цены на продовольственные товары в марте снизились на 0,2 %, на алкоголь – на 0,3 %. Непродовольственные товары, напротив, подорожали на 0,1 %.

С начала года продукты и непродовольственные товары стали дороже на 0,8 %. Алкоголь упал в цене на 0,4 %.

Услуги также не подорожали за последний месяц, а в сравнении с декабрём 2016 года цены на них выросли на 0,4 %, сообщает Белгородстат.

Цена на бензин марки АИ-92 в первый весенний месяц стала выше на 0,2 % (до 36,2 рублей), на бензин марки АИ-95 – на 0,5 % (до 39,05 рублей). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,8 % (37,29 рублей).