Экономика и бизнес:

Владимир Путин: Сельхозмашиностроение вытягивает промышленные показатели и уровень ВВП

12:46
23 Декабря 2016
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23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России рассказал о развитии машиностроения, сельского хозяйства и субсидировании этих отраслей.

Сельхозмашиностроение демонстрирует хорошие темпы роста. Это одна из тех отраслей, которая вытягивает промышленные показатели и уровень ВВП.

Владимир Путин

По его словам, результат весьма положительный – 4 с лишним рост сельского хозяйства. Но пока эти тенденции слабые.

Президент рассказал, что в целом на сельхозмашиностроение в 2017 году планируется субсидий на сумму 7,5 мдрд рублей,216 млн – на сельское хозяйство.

Мы радовались последнее время за селян. Радовались их рекордам – свыше 119 миллионов тонн.Я хочу поблагодарить селян за эту работу. В новейшей истории России таких показателей не было. Сегодняшние изменения в структуре показывают, что этот результат уникальный, и он создаёт хороший плацдарм для дальнейшего развития.

Владимир Путин

Напомним, выступая на церемонии вручения премии имени В. Я. Горина, губернатор Белгородской области Евгений Савченко также отметил очень хорошие показатели по всем сельхознаправлениям в регионе. 

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