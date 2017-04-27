Готовность № 0: переход на онлайн-кассы идёт «со скрипом» в Белгородской области

14:10

Сегодня, 27 апреля, тема обсуждалась на заседании областной Думы.

Информацию о текущем положении дел депутатам представил бизнес-омбудсмен Андрей Минаев.

На 25 апреля в белгородской налоговой службе было зарегистрировано лишь 18 % от общего прогнозируемого количества онлайн-касс . Все они должны быть зарегистрированы до июля 2017 года.

Из-за изменений федерального законодательства в последнее время появились риски дестабилизации торговой деятельности в связи с введением онлайн-касс. К 1 июля большая часть предпринимателей, скорее всего, не успеет сделать это в установленный законодательством срок. Андрей Минаев

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области

По словам омбудсмена, общение с налоговиками позволило выявить как минимум два главных «противовеса» введению системы. Во-первых, это распространение слухов о том, что можно будет и впредь работать на кассах старого образца. Во-вторых, это дефицит фискальных накопителей, которые нужны для модернизации старой техники.

По информации депутатов, налоговая служба, скорее всего, не будет стесняться со штрафами в отношении нарушителей.

Я недавно принимал участие в круглом столе в Совете Федерации по данной проблеме. Задавались вопросы от регионов о том, как планирует поступать налоговая служба по тем предпринимателям, которые не выполнят требования до 1 июля. И чётко было заявлено: законом предусмотрены штрафы, мы будем штрафовать. Юрий Селивёрстов

депутат Белгородской областной Думы

Как отметил Юрий Селивёрстов, есть две основные категории нарушителей нового закона. К первой относятся те, кто просто не захотел менять кассовые аппараты. Ко второй – те, кто захотел и даже заплатил деньги, но не может получить от поставщиков фискальные блоки.

К контрольной дате – 1 июля – напряжение усиливается.

У нас уже наступила другая дата – 1 апреля. На онлайн-кассы должны были перейти предприниматели, которые занимаются продажей пивной продукции. Там на сегодняшний день уже существует ряд проблем. Андрей Минаев

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области

Как пояснил Андрей Минаев, с налоговиками в области складываются конструктивные взаимоотношения. В каждом случае возможного нарушения практикуется индивидуальный подход. Учитываются обстоятельства, которые привели к возможному нарушению закона – вина ли это бизнесмена либо он оказался в такой ситуации по не зависящим от него причинам. С целью чёткого отделения мух от котлет создан оперативный штаб.

Предполагается, что из 20 тыс. белгородских субъектов предпринимательской деятельности порядка 16 тыс. ещё не готовы к переходу на применение онлайн-касс.