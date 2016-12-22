Евгений Савченко: впервые в истории Белгородской области мы получили более полумиллиона тонн сои

11:26

Об итогах в сельскохозяйственной отрасли губернатор рассказал на юбилейной 15-й церемонии вручения премии имени В. Я. Горина.

С 2012 года в регионе стоит задача ежегодного сбора с полей не менее 4 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе и сои. По словам главы Белгородской области, общий валовой сбор в этом году составил 3,5 млн т.

Лучшие показатели урожайности продемонстрировали Краснояружский район с показателем 67,8 ц/га, Ракитянский – с 64,3 ц/га и Яковлевский район. Там с одного га полей собрали 62,4 ц. При этом агрохолдингу «Ивнянский» (руководитель Сергей Нефёдов) удалось достичь урожайности с одного га земли 78,5 ц, а «БЭЗРК-Белгранкорм» (руководитель – Александр Орлов) – 75 ц.

Высокую урожайность в этом году показали самостоятельные сельхозпредприятия, в том числе «Заря 2000» Прохоровского района (руководитель Андрей Тюркин) – 79,5 ц/га и «Урожай» Борисовского района (Василий Марков) – 75,4 ц/га.

Примечательно, что в текущем году в регионе с полей впервые собрали более 0,5 млн т сои. Такого результата специалистам удалось достичь с лучшим российским показателем урожайности 24,4 ц/га.

Рекордная урожайность в регионе в этом году была получена и свекловодами. Они собрали более 4 млн т корнеплодов. Богатый урожай получили в Ивнянском, Яковлевском, Ракитянском районах и Старооскольском горокруге.

Также Евгений Савченко отметил, что по валовому производству тепличных овощей регион второй год подряд становится лидером в ЦФО.

Что же касается садоводства, то в уходящем году было посажено более 1,5 тыс. га молодых садов и около 300 га питомников. Кроме того, в Белгородской области впервые собрали 46 тыс. т яблок.