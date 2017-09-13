Евгений Мирошников: В ближайшие годы с IT будет связана половина всех профессий

14:57

Глава управления информационных технологий администрации губернатора Белгородской области рассказал о предстоящем крупном IT-форуме и тенденциях в сфере информационных технологий.

О форуме

Одна из главных целей проведения форума – способствовать кратному росту профильных компаний. Причём не только существующих, но и создаваемых «с нуля».

Первые шаги для их продвижения уже сделаны. Власти создали IT-кластер, объединили представителей белгородских IT-компаний в неформальное сообщество, организовали образовательный процесс, на законодательном уровне ввели налоговые льготы для айтишников.

Ожидается, что форум поможет «расшевелить» профессиональное сообщество, даст импульс развитию IT-технологий в регионе.

О спикерах

Спикеров для мероприятия выбирали достаточно скрупулёзно. Были те, кого просили приехать мы, были те, кто просился сам. Решали наши большие IT-компании – в зависимости от того, кого им интересно послушать. Поэтому мы старались привезти в Белгород людей, которые востребованы профессиональным сообществом. Некоторых я знаю лично. Это, например, Илья Королёв из Фонда развития интернет-инициатив. Он может рассказать от начала до конца, как создавать собственный бизнес. Евгений Мирошников

начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области

В числе прочих в форуме будут участвовать и два белгородских спикера: Фёдор Жерновой и Геннадий Арчибасов.

Организаторы предполагают, что форум соберёт порядка 350 человек.

Об образовании

Как считает Евгений Мирошников, одна из актуальных проблем в сфере IT – это налаживание эффективной системы образования. Поэтому власти региона начали создание профильного кластера с сотрудничеством с ведущими белгородскими вузами.





В наш IT-кластер в первую очередь вошли вузы – НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова, БУКЭП. Они изначально являются резидентами. Мы считаем, что вузы – важнейший элемент в развитии отрасли. Кадры в этой сфере – 99 % успеха. Евгений Мирошников

начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области

По словам чиновника, важнейшая задача – «зажечь» школьников интересом к высоким технологиям. Для этого организуют специальные образовательные проекты.

Вместе с тем количество школьников, которые выбирают информатику в качестве профиля обучения в девятом классе, в Белгороде снижается с каждым годом. Выбор обусловливается не профессиональным самоопределением ребёнка, а желанием успешно сдать экзамены. Свыше 65 % школьников для прохождения государственной итоговой аттестации выбирают обществознание. А в случае невыбора информатики в качестве профильного предмета ребёнок не получает её в необходимом объёме.

О задачах

Мы поставили себе определённую планку – довести совокупную выручку белгородских IT-компаний до десяти миллиардов рублей. Пока у нас есть одна компания с белгородским адресом, которая делает миллиардные выручки. Что касается остальных – это пока десятки, сотни миллионов. Их можно пересчитать на пальцах двух рук. Евгений Мирошников

начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области

Как отмечает Евгений Мирошников, амбициозная задача должна быть выполнена в течение ближайших пяти-семи лет.

О поддержке

Для компаний, работающих по упрощённой системе налогообложения, с начала 2017 года действует льгота – они могут платить 1 % налога на прибыль вместо 6 %. Среди требований к желающим её получить – белгородская прописка юридического лица, 70 % выручки должно приходить от разработки программного обеспечения, компания должна быть резидентом белгородского IT-кластера.

Мы хотим знать все компании в лицо, понимать, чем они занимаются, чтобы льгота применялась корректно. Есть форма заявки на вступление в кластер. Компания должна рассказать о проектах, которыми она занимается. Мы хотим максимальной прозрачности, чтобы не бросить «тень» на льготу. Евгений Мирошников

начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области

По словам спикера, интерес к получению налоговой льготы проявляют многие IT-предприятия. Предпочтение отдаётся сравнительно небольшим стартапам, рассчитанным на продвижение интересной бизнес-идеи.





О кадрах

Самая большая проблема IT-компаний – кадровая. Для этого проводится и белгородский интернет-форум, и запускается проект по IT-классам. Даже в Америке есть колоссальная нехватка IT-специалистов. У нас сейчас нехватка намного меньше – потому что у нас не такая востребованность в различных компаниях. Евгений Мирошников

начальник управления информационных технологий и связи администрации губернатора Белгородской области

Об искусственном интеллекте

По словам Евгения Мирошникова, в профессиональной среде наиболее перспективным IT-направлением считается создание искусственного интеллекта.