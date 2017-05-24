Экспорт в приоритете: предприниматели в Белгороде обсудили проблемы сбыта продукции

17:59

Пленарное заседание с участием представителей Российского экспортного центра, правительства Белгородской области и экспортоориентированными компаниями проходило 24 мая в рамках серии мероприятий «Региональный трек: Сделано в России» в Белэкспоцентре.

Собрание предполагает, что в формате мозгового штурма представители бизнеса, власти и экспертного сообщества вместе смогут определить ключевые проблемы, стоящие перед экспортёрами Белгородской области, и обозначить шаги по их решению.

Как подчеркнул заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов, в настоящее время регион делает особый акцент на аккредитацию бизнеса с целью увеличения продукции на зарубежных рынках. Уже созданы федеральные институты для поддержки экспорта. На развитие малого и среднего бизнеса за последнее время направлено более 6 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд федеральных субсидий и больше 1,1 млрд – из областного бюджета. Финансовую поддержку получили более 12 тыс. белгородцев.

В прошлом году в области наступил переломный момент, когда экспорт белгородской продукции превысил импорт и составил 2 миллиарда долларов. За счёт бюджетных средств созданы и функционируют современные организации-инфраструктуры в поддержку бизнеса: областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородский гарантийный фонд, один из первых пилотных проектов на территории России – промышленный парк «Северный», два бизнес-инкубатора, технопарк «Контакт». В настоящее время создаётся производственный бизнес-инкубатор в посёлке Волоконовка. Это для нас стратегическая цель – уходить из города на другие территории области. Олег Абрамов

Представитель Российского экспертного центра Дмитрий Макеев сообщил, что российский экспорт уверенно растёт, причём на сегодняшний день 60 % экспорта из страны – это несырьевые товары.

Очень хорошо, что Россия может предлагать и предлагает международному рынку не только пшеницу, газ и нефть, но и другую свою продукцию. Некоторые белгородские предприятия уже сотрудничают с нашим экспортным центром – в первую очередь, это товары агропромышленного комплекса, пищевой продукции. Надеемся, что в перспективе их станет ещё больше. Дмитрий Макеев

директор по межрегиональным коммуникациям АО «Российский экспортный центр»

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за январь-март 2017 года составил $83,8 млрд и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 35,2 %.

Олег Абрамов гарантировал, что экспортоориентированным предприятиям будет гореть зелёный свет в регионе: будут созданы особые преференции, которые будут касаться имущественной, финансовой, инфраструктурной поддержки.

Безусловно, мы прорабатывали рынки сбыта. Наша задача – активно продвигать ту продукцию, которая будет изготовлена на территории нашей области. Сегодня мы презентовали и дальше будем развивать экспортную программу с участием наших предпринимателей. Олег Абрамов

Сроки выхода на мировой рынок зависят от того, какую цель преследует предприниматель. Российский экспортный центр осуществляет поддержку предпринимателей в форме субсидирования части затрат, которые были потрачены на экспорт, компенсации до 90 % на сертификацию продукции за рубежом, за логистику, выставочно-ярморочную деятельность и т. д. Более того, с помощью РЭЦ можно выйти на такие торговые платформы, как e-bay, Alibaba и др.