Доходы и расходы жителей Белгородской области идут вровень

14:28

За четыре месяца с начала года денежные доходы населения увеличились на 3,9 %, а расходы на товары и услуги – на 3,8 % в сравнении с прошлогодними показателями.

По предварительным данным, в январе-апреле 2017 года объём денежных доходов населения Белгородской области составил 172,1 млрд рублей и увеличился по сравнению аналогичным периодом 2016 года на 3,9 %. За это же время население израсходовало 127,4 млрд рублей, что на 3,8 % больше, чем в прошлом году. При этом доходы в расчёте на душу населения в указанный период выросли на 3,7 %, составив 27 698,9 рубля.

Что касается среднемесячной номинальной зарплаты (без выплат социального характера), по сравнению с показателями 2016 года она выросла на 9,2 % и составила 28 160,6 рублей.

В апреле средняя месячная заработная плата по региону достигла 28 967,8 рублей. Больше всех получают финансисты и страховщики (более 63 тыс. рублей), а также представители металлургического производства (44,8 тыс. руб.) и добычи полезных ископаемых (43,7 тыс. рублей).

Самая низкая средняя зарплата – у работников кожевенного производства (12 485 рублей). Немногим больше получают деревообработчики (15,3 тыс. рублей) и производители одежды (15,7 тыс. рублей). Медики в апреле получили в среднем 24,8 тыс. рублей, а работники сферы образования – 22,3 тыс. рублей.